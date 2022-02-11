Türkiye İzinden dönmeyince şüphelendiler, cansız bedeni bulundu

İzinden dönmeyince şüphelendiler, cansız bedeni bulundu

Türkiye

İzinden dönmeyince şüphelendiler, cansız bedeni bulundu

Tokat’ın Turhal ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü olarak bulundu.

11 Şubat 2022, Cuma 20:03 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Tokat Belediyesinde işçi olarak çalışan Murat Uyanık (51) izine ayrıldı. Turhal ilçesi Ray Mahallesinde ikamet eden Uyanık’ın iznin bitmesine rağmen işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla kapıyı açtıran polis ekipleri Uyanık’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından evden çıkartıldı. Turhal Belediyesi cenaze aracı ile Uyanık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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