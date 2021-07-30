İzinliyken maaştan kesinti yapılamaz

Karara neden olan olay şöyle gelişti: Hastalıkları nedeniyle pandemide riskli grupta yer alanlar 2020’de genelge ile idari izne ayrıldı. Aile hekimi Arzu Cam Emlik’in, idari izinli olduğu dönemde maaşından Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nce kesinti yapıldı.

HUKUKA UYGUN DEĞIL

Arzu Cam Emlik, nedenini sorunca idari izinli olmasından dolayı kesinti yapıldığı cevabını aldı. Emlik, hukuka aykırı davranıldığını belirterek maaşından yapılan kesintinin iadesini talep etti ancak il sağlık müdürlüğünden olumsuz yanıt aldı. Emlik, 1 Ağustos-31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki maaşından yapılan 18 bin lira kesintinin iadesi için Kahramanmaraş İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, Emlik’i haklı bularak maaşından yapılan kesintinin iadesine karar verdi.

ÖZLÜK HAKLARI SAKLI

Mahkeme kararında şöyle denildi:

“Davacının kanser hastası olması nedeniyle pandemide idari izinli sayıldığı, idari izinli sayılanların ise görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edildikleri, mali ve sosyal hak yardımları ile özlük haklarının saklı tutulduğu görüldüğünden, davacının hastalığı nedeniyle idari izinli olduğu 2020 yılı Ağustos, Eylül, Ekim aylarında çalışmasının karşılığı ödenen maaşlarından yapılan kesintinin davacıya ödenmesi gerekmektedir.”

KARAR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Kararı değerlendiren Kahramanmaraş Tabipler Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, genelgede hekimlerin özlük haklarından herhangi bir kesinti yapılmayacağının açıkça yazılmasına rağmen il sağlık müdürlüğünce kesinti yapıldığını söyledi. Tiyekli, “Odamız avukatı aracılığıyla konuyu yargıya taşıdık ve dava kazanıldı. Şu an idari izin nedeniyle ücretleri kesilen bütün arkadaşlarımızın ücretlerini mahkeme kanalıyla geri alabiliyoruz” diye konuştu.

DHA