İzinsiz drone uçuranlara 18 bin liraya kadar para cezası verilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, "2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2019 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak tespit ve ilan edildiği anımsatıldı.

Buna göre, kanunun, ruhsat, bilgi ve belge verilmesi, posta taşıması, değişikliklerin bildirilmesi, sivil hava araçlarının tescili, pilotların yeterlilik belgesi ile kaptanın yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerine aykırı davrananlara kesilecek para cezası 3 bin 182 lira ile 31 bin 905 lira arasında değişecek.

Kanunun ruhsata uyma zorunluluğu, uçuş tarifeleri, sicil kayıtlarına ilişkin hükümlerine aykırı davranışta bulunanlarla Genel Müdürlüğün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara da 1586 liradan 31 bin 905 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Tebliğle insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin aykırılıklarda uygulanacak para cezaları da belirlendi.

Bu araçlarını Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmeyenlere verilecek para cezası 9 bin 13 lira olarak tespit edildi. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince tespit edilen alanlar dışında İHA uçuran kişiler ile Genel Müdürlüğün İHA'larla ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara da 1803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası verilecek.