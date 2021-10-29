İzinsiz kazı yaparken yakalanmışlardı! 4 kişi tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesinde mezarlarda define arandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, bunun üzerine harekete geçti. İzinsiz kazı yapılan yere baskın yapan ekipler, A.F. (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A.'yı (40) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin kazıda kullanmak üzere yanlarında getirdikleri kırıcı ve delici aletler ile kazma, kürek ve manivela ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa)(DHA)

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