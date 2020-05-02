İş Mahkemesi’ne başvuran garson alacaklarını talep etti. İşveren ise garsonun daha önce de gizli şekilde bir şeyler yediğini ve uyarı aldığını savundu. Mahkeme, sütlacın maddi değeri az olsa da ‘güveni kötüye kullanma’ suçuna vurgu yaptı ve garsonu haksız buldu.

Davacı garson kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi ve garsonun sütlaç sebebiyle işten kovulmasının ‘ölçülülük’ ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, “Olayın, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesini gerektirecek nitelikte olmadığı kanaatine varıldığından kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalı olmuştur” denildi.





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