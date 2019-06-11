İzlanda Türkiye maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam İzlanda ile karşı karşıya geliyor. EURO 2020 elemeleri H Grubu 4. maçında 3'te 3 yapan Türkiye bu karşılaşmadan da galip gelerek büyük bir avantaj sağlamak istiyor. Maçın büyük bir öneme sahip olması nedeniyle Türk futbolseverler "İzlanda Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

H grubunda yer alan Milli takımımız 11 Haziran Salı günü 21.45’te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda grubunda oynayacağı dördüncü maç için İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Maçı, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

İZLANDA: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, R.Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Gunnarsson, Bjarnason, Sigurjonsson, G.Sigurdsson, Kjartansson

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Mahmut, Dorukhan, Cengiz, İrfan, Kenan, Burak

Türkiye-İzlanda rekabeti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı İzlanda ile şimdiye kadar yaptığı 11 maçın 2’sini kazandı. Milliler, 10’u resmi biri özel olmak üzere yaptıkları 11 maçta 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı. Altısı İzlanda’da, 5’i Türkiye’de oynanan bu maçlarda İzlanda’nın attığı 21 gole, Türkiye 10 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak 2017’de Eskişehir’de oynanan maçı İzlanda 3-0 kazanmıştı.