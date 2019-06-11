İzlanda Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
Bugün çok kritik bir maç bizleri bekliyor. Fransa'yı sahaya gömen A Milli Takım aynı performansı deplasmanda İzlanda karşısında sergileyerek sahadan 3 puanla ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu
A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam İzlanda ile karşı karşıya geliyor. İlk 11'ler şöyle:
A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Mehmet Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Ozan Tufan, İrfan Can, Dorukhan, Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Burak
İzlanda'nın ilk 11'i: Halldórsson; Herrmansson, R.Sigurdsson, Arnason, Skúlason; Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason; G.Sigurdsson; Bödvarsson
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.