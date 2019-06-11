İzlanda Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu Bugün çok kritik bir maç bizleri bekliyor. Fransa'yı sahaya gömen A Milli Takım aynı performansı deplasmanda İzlanda karşısında sergileyerek sahadan 3 puanla ayrılıp liderliğini sürdürmek istiyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu