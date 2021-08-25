Türkiye İzleyenler inanamadı! Yanına yaklaşıp kaynar su döktü

İzleyenler inanamadı! Yanına yaklaşıp kaynar su döktü

Türkiye

İzleyenler inanamadı! Yanına yaklaşıp kaynar su döktü

Son dakika haberine göre, Adana'da çaydanlıkta su kaynatan güvenlik görevlisi, sokakta yatan köpeğin üzerine döktü. Acıyla kaçan köpeü,n yanık yaraları oluşurken o anlar ise kameraya yansıdı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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Adana’da bir sitede çalışan güvenlik görevlisi M.E.K., sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıkla kaynar su döktü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından site yönetimi, güvenlik görevlisini işten attı.



Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki bir sitede oturanlar, sokakta besledikleri sahipsiz köpeği, 22 Ağustos’ta yaralı halde buldu. Mahalleli, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi. Sitedeki bazı kişiler, olayı güvenlik görevlisi M.E.K.’nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K.’nin iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler, M.E.K.’den şikayetçi oldu. Köpeğin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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