İzleyenler şoke oldu! Canlı yayında cinayeti öğrendi

Dün canlı yayına bağlanan kayıp kadın eşini artık istemediğini ve Cüneyt Durmuş isimli şahısla kaçtıklarını itiraf etti. Nazlı Okul canlı yayında eşiyle yüzleşti.

Esra Erol’da programına katılan Nazlı Okul, canlı yayında annesi ve eşi Şeref Bey ile yüzleşti. Cüneyt’i sevdiğini ve eve dönmek istemediğini belirtti. Gelen ihbar stüdyoda kan dondurdu.

2013 yılında bir cinayet işlediğini söyledi

Nazlı Okul’un birlikte kaçtığı Cüneyt Durmuş isimli kişinin 2013 yılında bir cinayet işlediğini söyledi.

Cüneyt Durmuş’un bu cinayeti o dönem F.M ile görüştüğünü düşündüğü için işlediğini söyleyen kişi ardından “2 gün evinde bekleterek sonrasında Ordu’da toprağa gömerken suçüstü yakalandı.” dedi. Eski eş ise kocasının cinayeti işlediğini itiraf etti.

Esra Erol’da programında tüm gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Nazlı Okul ile birlikte gelen Cüneyt Durmuş, “Gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra ben artık Nazlı’yı istemiyorum.” diyerek Nazlı Okul’u terk etti.



