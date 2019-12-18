İzleyiciden Hekimoğlu'na tam not
Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, dün akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, ekranda izleyiciden tam not alırken sosyal medyada da büyük ses getirdi.
Enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktor olan Ateş Hekimoğlu ve ekibinin hikayesinin anlatıldığı dizi, iddialı senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ekranda fark yarattı.
Sosyal medyada ilk duyulduğu günden bu yana kadar yaklaşık 20 milyon erişime ulaşan Hekimoğlu, yayın günü #Hekimoğlu hashtag’i ile Twitter’da Türkiye gündeminde tüm gün boyunca üst sıralarda yer aldı.
En çok konuşulanlar arasına girdi
Hashtag aynı zamanda Twitter dünya gündemi (worldwide) listesinde en çok konuşulanlar arasına girdi.Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor. Hekimoğlu, her salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekranlara geliyor.