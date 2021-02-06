İzmir, 19.09’da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 19.09’da merkez üssü Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi’nde olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7,8 kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

DHA