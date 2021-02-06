Türkiye İzmir, 19.09’da sallandı

İzmir, 19.09’da sallandı

Türkiye

İzmir, 19.09’da sallandı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06 Şubat 2021, Cumartesi 20:11 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 19.09’da merkez üssü Karaburun ilçesi açıklarında, Ege Denizi’nde olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7,8 kilometre olarak ölçüldü. Kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

DHA

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