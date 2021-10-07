İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
07 Ekim 2021, Perşembe 20:42 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler, bottaki 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
AA
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