Türkiye İzmir açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

İzmir açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde mahsur kalan 37 sığınmacı, karaya çıkarıldı.

09 Haziran 2020, Salı 00:23 Son Güncelleme:
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Sığacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 37 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA


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