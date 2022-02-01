Türkiye İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türkiye

İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 66 göçmen İzmir Dikili ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Haberin Devamı

01 Şubat 2022, Salı 08:53 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 28 Ocak’ta saat 08.15’te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edinilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz Göçmen kurtarıldı.

Ayrıca, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen toplamda 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 66 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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