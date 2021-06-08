Türkiye İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldı

Türkiye

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

08 Haziran 2021, Salı 21:08 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 31 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacıların, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

AA

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