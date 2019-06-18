İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu'nda ulaşım her iki yönde durdu

18 Haziran 2019, Salı 18:45 Son Güncelleme:
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İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında bölge genelinde başlayan yağış yerini kuvvetli sağanağa bıraktı.

İzmir ile Ankara arasında ulaşımın sağlandığı E-96 kara yolu, Manisa kavşağı yakınlarında kuvvetli sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Yolun kapanmasıyla İzmir ve Ankara yönünde trafik durdu, araçlar yolda mahsur kaldı.

Olay yerine gelen Karayolları, itfaiye ve polis ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.

AA

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