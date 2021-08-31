Türkiye İzmir Bakırçay Üniversitesi 15 araştırma görevlisi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 15 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İzmir Bakırçay Üniversitesi 15 araştırma görevlisi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 15 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

31 Ağustos 2021, Salı 16:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır"açıklaması yapıldı.

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