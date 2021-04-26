Türkiye İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 öğretim görevlisi alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 öğretim görevlisi alıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

26 Nisan 2021, Pazartesi 16:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

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