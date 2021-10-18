İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
18 Ekim 2021, Pazartesi 16:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 50/d maddeleri ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.
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