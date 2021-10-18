Türkiye İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

18 Ekim 2021, Pazartesi 16:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 50/d maddeleri ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
18 Ekim yazısı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye yat üretiminde dünya yıldızı olabilir
Hakan Çelik
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Şirin Sever
Hataları gördük, dersleri aldık!
Şirin Sever
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Merkez Bankası'nda neler oluyor?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ulaştırma Bakanı'na dilekçemdir
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Avrasya Üniversitesi Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak