İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü 10 Ağustos'ta ilan yayımlayarak "Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir." diye belirtti.

Yapılan duyuru sonrası istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.