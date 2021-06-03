Son dakika: İzmir'de itfaiye merkezine giden 3 kadın, itfaiye aracının direksiyonuna geçti, birbirinden ilginç pozlar verdi. Görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat etti. Fenomen olmak için çekilen görüntüler ortaya çıkınca 4 personel hakkında soruşturma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Konak'taki Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyada paylaştığı skandal görüntüler tepkilere neden oldu.

Olay 30 Mayıs Pazar günü meydana geldi. 3 kadın, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'ne girdi. Dilay G'nin kendisine ait sosyal medya hesabında yer alan video görüntülerinde Makbule Ö.K. ile Saniye K. dikkat çekti.

'YANGIN VAR DEDİLER GELDİK'

Yeniasır'dan Metin Burmalı'nın höberine göre; itfaiye aracına bindiği ve direksiyonunun başına geçtiği iddia edilen Dilay G. yangın söndürme aracını sürerken, arkadaşları Makbule Ö.K'nin yangın söndürme aracının arkasında seyahat etti, Saniye K'nin de bu anları cep telefonuna kaydettiği göze çarptı. Araç hareket ettiği sırada bir itfaiye personelinin de yan koltukta oturduğu görüldü.

Paylaşılan görüntülerin altına 'Yangın var dediler geldik' şeklinde birbirlerini etiketlediği, diğer bir görüntüde ise Saniye K'nin 'Şoför Saniye itfaiyeci oldu, mesleği bıraktı' dediği anlar da yer aldı. İtfaiye aracını kullanan kadınların bu paylaşımları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olayda ismi geçen kadınlardan henüz ise bir açıklama gelmedi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada olay olan görüntülerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir İtfaiye Daire Başkan Vekili İsmail Derse, İzmir İtfaiyesi Şube Müdür Vekili Aydın Mutlu, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde görevli 2. Posta Amiri İhsan Bahçıvanoğlu ile görüştüğü ve olayda ihmali bulunan 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerin bahsi geçen disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı aşikardır. Olayla ilgili inceleme derhal başlatılmış, tespit edilen 4 personel hakkında disiplin süreci devreye alınmıştır. Başlatılan soruşturmada sorumlu personele yasa, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda ilgili disiplin ve teftiş kurulunun vereceği karara göre iş akitlerinin feshi de dahil gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.



