İzmir bombası nasıl yapılır? İzmir bomba kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
İzmir'le özdeşmiş olan lezzetlerden bir tanesi de İzmir bombasıdır. İncecik, kıyır kıyır hamur içerisinde akışkan çikolatasıyla İzmir bomba kurabiye tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, İzmir bombası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız İzmir bombası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
29 Eylül 2021, Çarşamba 14:43 Son Güncelleme:
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İzmir'le anılan yiyeceklerin başında İzmir bomba kurabiye tarifi ilk sıralarda yerini alıyor. Peki, İzmir bombası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve bütün tatlı ihtiyacınızı karşılayacak İzmir bomba kurabiye tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
İZMİR BOMBA KURABİYE TARİFİ
İzmir bombası malzemeler
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 kahve fincanı sıvı yağ
- 3 kaşık yoğurt
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 5 su bardağı un
- 1 kavanoz kakaolu fındık kreması
İZMİR BOMBASI YAPILIŞI
Tepsiye yağlı kağıt serin ve kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasını top top koyup buzlukta dondurun. Diğer yandan hamuru hazırlayın. Tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabında karıştırın. İçine yoğurt ekleyip karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu ve unu eleyerek ilave edip hamur toparlanana kadar yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp merdane yardımıyla incecik açın. Buzluktan çıkardığınız fındık kreması toplarını açtığınız hamur parçalarının ortasına yerleştirip kapatın. Hamurun toplandığı kısımda fazlalık varsa koparın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye birleştikleri kısımlar alta gelecek şekilde yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Hazırladığınız İzmir bombasını 10 dakika fırında pişirin. Uzun süre pişmemesine özen gösterin aksi taktirde akışkanlığı kaybolacaktır. Sıcak ya da soğuk servis edin.