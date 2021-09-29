İzmir'le anılan yiyeceklerin başında İzmir bomba kurabiye tarifi ilk sıralarda yerini alıyor. Peki, İzmir bombası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve bütün tatlı ihtiyacınızı karşılayacak İzmir bomba kurabiye tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

İZMİR BOMBA KURABİYE TARİFİ

İzmir bombası malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı sıvı yağ

3 kaşık yoğurt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 su bardağı un

1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İZMİR BOMBASI YAPILIŞI

Tepsiye yağlı kağıt serin ve kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasını top top koyup buzlukta dondurun. Diğer yandan hamuru hazırlayın. Tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabında karıştırın. İçine yoğurt ekleyip karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu ve unu eleyerek ilave edip hamur toparlanana kadar yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp merdane yardımıyla incecik açın. Buzluktan çıkardığınız fındık kreması toplarını açtığınız hamur parçalarının ortasına yerleştirip kapatın. Hamurun toplandığı kısımda fazlalık varsa koparın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye birleştikleri kısımlar alta gelecek şekilde yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Hazırladığınız İzmir bombasını 10 dakika fırında pişirin. Uzun süre pişmemesine özen gösterin aksi taktirde akışkanlığı kaybolacaktır. Sıcak ya da soğuk servis edin.



