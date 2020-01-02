Kumru, boyoz gibi İzmir bombası da İzmir'le anılan yiyecekler arasında yer alıyor. Evde yapabileceğiniz ve tadına doyum olmayan İzmir bombası tarifi için "İzmir bombası tarifi, İzmir bombası nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

İzmir bombası tarifi

İzmir bombası malzemeleri

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 kahve fincanı sıvı yağ

- 3 kaşık yoğurt

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 5 su bardağı un

- 1 kavanoz kakaolu fındık kreması

İzmir bombası yapılışı

Tepsiye yağlı kağıt serin ve kaşık yardımıyla kakaolu fındık kremasını top top koyup buzlukta dondurun. Diğer yandan hamuru hazırlayın. Tereyağı ile sıvı yağı yoğurma kabında karıştırın. İçine yoğurt ekleyip karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu ve unu eleyerek ilave edip hamur toparlanana kadar yoğurun. Hamurdan küçük parçalar koparıp merdane yardımıyla incecik açın. Buzluktan çıkardığınız fındık kreması toplarını açtığınız hamur parçalarının ortasına yerleştirip kapatın. Hamurun toplandığı kısımda fazlalık varsa koparın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye birleştikleri kısımlar alta gelecek şekilde yerleştirin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın. Hazırladığınız İzmir bombasını 10 dakika fırında pişirin. Uzun süre pişmemesine özen gösterin aksi taktirde akışkanlığı kaybolacaktır. Sıcak ya da soğuk servis edin.

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