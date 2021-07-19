Türkiye İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğü 10 Öğretim üyesi alacağını açıkladı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 16:38 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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