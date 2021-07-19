İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğü 10 Öğretim üyesi alacağını açıkladı.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 16:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN