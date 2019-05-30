İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak. Bugün geçilen ilan için adaylara 15 gün süre verildi. Peki, İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. Yapılan açıklamada "Üniversitemizin kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." denildi.
Bu duyurunun ardından istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.
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