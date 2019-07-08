İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor. Başvurular bugün başladı ve adaylara verilen süre 15 gün... Peki başvurular nasıl yapılacak?
İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan geçerek "Üniversitemizin belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." diye belirtti.
İlanla birlikte "İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?" sorulmaya başlandı.
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