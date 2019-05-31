İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne öğretim görevlisi alınacak!

İzmir Demokrasi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na İngilizce öğretmenliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu öğretim görevlisi alınacak. Başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

İzmir Demokrasi Üniversitesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.

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