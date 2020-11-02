İzmir depreminde can kaybı artıyor
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 95'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
02 Kasım 2020, Pazartesi 20:06 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 95 olduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 olmak üzere toplam 1286 artçı sarsıntı tespit edildi.
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.
AA