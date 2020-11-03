İzmir’de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’de corona virüs tespit edildi.

Açıklama Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven'den geldi.

Güven, "İdil kızımızın durumu iyi. Kendisi Covid pozitif. Bunun tedavisini görüyor" dedi.

İdil'in annesinin testinin de Covid pozitif olduğu söyleyen Güven, corona virüsü nerede kaptıklarının işe bilinmediğini dile getirdi.

#olayıngeçmişi

Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6.6’lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı.

Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşılmıştı.

14 yaşındaki İdil ilk sözlerini kahraman itfaiye eri anlattı. İdil Şirin'in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı. İdil Şirin'in kurtarma ekibiyle göz göze geldiğinde ilk sözleri “itfaiye amca kardeşimden ses alamıyorum öldü” demek oldu.







