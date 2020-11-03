İzmir'de meydana gelen deprem, Seferihisar'ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde yoğun olarak hissedildi. İzmir'de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda binada da hasar oluştu. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1.528 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan bilgilere göre 107 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.027 vatandaşımızdan 883’ü taburcu edilmiş olup 144 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir.

Müdahale çalışmaları devam ediyor

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7.880 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1.206 araç görevlendirilmiştir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; destek ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 20 uçuş ile gerçekleştirilmiştir. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile katılmaktadır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 22 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde batan 22 tekneden 14’ünün su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40’ının kurtarılması sağlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Geçici barınma merkezleri kuruluyor

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 4.643 çadır, 64 genel maksat çadırı, 28.574 battaniye, 17.456 yatak, 9.260 uyku seti, 2.657 mutfak seti ve 4 duş-WC konteyner sevk edilmiştir.

Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 807, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 215, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2.320 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır. 2.038 çadır kurulum aşamasındadır.

Çalışma grupları, bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor

Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 330.349 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 66.464 sıcak ve soğuk içecek, 148.675 ikram malzemesi ve 111.386 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 96 personel, 281 gönüllü ve 42 araç ile sürdürülmektedir.

Bölgedeki çalışmalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 942 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 256 personel olmak üzere toplam 1.166 personel görevlendirilmiştir.

Psikososyal destek çalışma grubundan 385 personel 38 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 5.071 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 259 iş makinesi ve 310 personel görev yapmaktadır.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmamaktadır.

Deprem bölgesine toplam 29 milyon kaynak gönderildi

Çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13.000.000 TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizm. Bak. tarafından 10.000.000 TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6.000.000TL’lik kaynak aktarılmıştır.

Afetzedde vatandaşlarımıza yapılacak yardımlar

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza hane başına 30.000 TL eşya yardımı yapılacaktır. İzmir'deki depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13.000 TL, bu durumda olan kiracılara 5.000 TL taşınma ve kira yardımı yapılacaktır. Seferihisar’da yapılan hasar tespit çalışmalarına göre sahil bölgesinde zarar gören esnafın zarar durumuna göre, Valilik tarafından yardım yapılacaktır.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

Vatandaşlarımızın dikkatine

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."







