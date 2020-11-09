Türkiye İzmir depreminde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı ortaya çıktı

İzmir depreminde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı ortaya çıktı

Türkiye

İzmir depreminde Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı ortaya çıktı

İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı kameraya böyle yansıdı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 14:00 Son Güncelleme:
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İzmir'i vuran depremde enkaza dönen Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.



Ege Denizi Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyülüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı yıkıldı. Yıkım yerine ulaşan arama- kurtarma ekipleri, Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 24 kişiyi sağ kurtardı. 11 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kimsenin kalmaması üzerine molozlar, ekipler tarafından kaldırıldı.

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Binanın yıkılma anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, yıkılan binadan toz bulutları yükseliyor.

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