İzmir depreminden 52 saat sonra enkazdan çıkarılmışlardı! Acı haber geldi
6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminden 52 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenilirken enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.
01 Kasım 2020, Pazar 22:39 Son Güncelleme:
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İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından acı haberler gelmeye devam ediyor. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
Kimlikleri belli oldu
İzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.
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