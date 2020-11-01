Türkiye İzmir depreminden 52 saat sonra enkazdan çıkarılmışlardı! Acı haber geldi

İzmir depreminden 52 saat sonra enkazdan çıkarılmışlardı! Acı haber geldi

Türkiye

İzmir depreminden 52 saat sonra enkazdan çıkarılmışlardı! Acı haber geldi

6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminden 52 saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenilirken enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

01 Kasım 2020, Pazar 22:39 Son Güncelleme:
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İzmir'de deprem faciasının ardından yıkılan binaların enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından acı haberler gelmeye devam ediyor. Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. 

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Kimlikleri belli oldu

İzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.


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