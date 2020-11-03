Türkiye İzmir depreminin ardından hakimin en zor anları

İzmir depreminin ardından hakimin en zor anları

Türkiye

İzmir depreminin ardından hakimin en zor anları

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından çıkarılan cansız bedenin eşi olup olmadığının teşhisi için hastane morguna geldi.

03 Kasım 2020, Salı 17:26 Son Güncelleme:
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İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı enkazından cansız bedeni çıkarılan kadının eşi, olup olmadığının teşhisi için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte hastane morguna geldi.

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Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan’a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi’ne geldi.

Morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi.

Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kadının kimliği, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Oğlu da enkaz altında

Mehmet Kaplan’ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor. 

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