Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, "Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Hamad Al Mazrouei de skandal bir paylaşımda bulundu. Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

Microsoft'tan konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde:

“İzmir depremiyle ilgili paylaşımıyla gündeme gelen kişi, Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Sözleşme ihlali olduğu açıkça görülen şartlar nedeniyle, kendisinin MVP programıyla tüm ilişkisi kesilmiştir.”

Dip not olarak MVP’lerin Microsoft çalışanı olmadığını, Microsoft ürünlerinde uzmanlaşmış ve teknik bilgilerini sektör profesyonelleri ile paylaşan kişiler olduğunu belirtelim.