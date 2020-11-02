İzmir depreminin ardından Microsoft'un üst düzey yöneticisinden ahlaksız paylaşım
Teknoloji şirketi Microsoft’un İsviçre’deki faaliyetlerinden sorumlu Fransız üst düzey yöneticisi Maxime Rastello İzmir depremi ile ilgili iğrenç bir paylaşımda bulundu. İzmir depreminden bir kare ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rastello, 'karma'ya nazirede bulunarak, depremi hak ettiniz şeklinde paylaşım yaptı.
02 Kasım 2020, Pazartesi 13:24 Son Güncelleme:
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Rastello, İzmir depremiyle yaptığı tepki çeken "Hak ettiniz" paylaşımının ardından özür mesajı yayınlayarak, "Türk toplumu ve depremin kurbanlarından özür dilerim. Paylaşımım berbattı" ifadelerini kullandı.
Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Zayed'e yakınlığı ile bilinen gazeteci Hamad Al Mazrouei de skandal bir paylaşımda bulundu. Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.
Microsoft'tan konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde:
“İzmir depremiyle ilgili paylaşımıyla gündeme gelen kişi, Microsoft çalışanı değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Sözleşme ihlali olduğu açıkça görülen şartlar nedeniyle, kendisinin MVP programıyla tüm ilişkisi kesilmiştir.”
Dip not olarak MVP’lerin Microsoft çalışanı olmadığını, Microsoft ürünlerinde uzmanlaşmış ve teknik bilgilerini sektör profesyonelleri ile paylaşan kişiler olduğunu belirtelim.