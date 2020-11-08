Türkiye İzmir depreminin ardından müteahhitlere sınır geliyor

İzmir depreminin ardından müteahhitlere sınır geliyor

Türkiye

İzmir depreminin ardından müteahhitlere sınır geliyor

İzmir depremi müteahhitlerin yeterliliklerini bir kez daha tartışmaya açtı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müteahhitlerin sınıflandırma ve yeterlilik kriterlerini detaylı şekilde belirledi.

08 Kasım 2020, Pazar 09:39 Son Güncelleme:
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Ekim ayında TBMM’ye sunan “Özel Sektör Müteahhitlik Hizmetleri İçin Sınıflandırma Esaslı Yeterlilik Sistemi” raporunda şunlar kaydedildi:

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2 kısımda inceleme:

Sisteme göre; müteahhit yeterlilikleri iki kısımda incelenecek. İlki ekonomik ve maliye yani firmanın mali gücüne yönelik. Diğeri ise mesleki ve teknik. Ekonomik ve mali yeterlilikler üçe ayrılıyor. Bunlar bilanço rasyoları, iş hacmi yani önceki senelerde elde ettiği ciro, üçüncüsü de banka referansı. Mesleki ve teknik yeterlilikleri de; iş deneyimi ve teknik iş gücü olarak ayrılıyor.

Yeni parametreler: 

Müteahhit yeterlilik sisteminde daha önce uygulanan 9 ayrı sınıflandırma, ekim 2020’de yönetmelik değişikliğiyle, sektörün de talepleri üzerine 15’e çıkarıldı.

60 bin müteahhit kayıtta  

2012’den 2019’a kadar sistemde 350 bin civarında müteahhit kaydı vardı. Bunlarda hiçbir yeterlik aranmadı. Yeterlilik sistemi kurulduktan sonra müteahhitlere yeterlik verilmeye başlandı. Eylül 2020’ye kadar 60 bin müteahhit kaydı yapıldı. Bunların 45 bini H grubu. 

7 KAT SINIRI: Yeni başlayan bir müteahhit H grubunda olacak ve tek projede 7 kata kadar binalar için 1.923 metrekare iş yapabilecek. 2020 içinde 2.9 milyon TL’lik iş üstlenebilecek. İş deneyimi arttıkça bir alt gruba geçecek. En deneyimli müteahhitler A grubu olarak yetki alacak ve iş deneyimi tutarı 143 milyon TL olacak.

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