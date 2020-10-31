Türkiye İzmir depreminin sesi ortaya çıktı

İzmir depreminin sesi ortaya çıktı

Türkiye

İzmir depreminin sesi ortaya çıktı

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yer altındaki sesi Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından paylaşıldı.

31 Ekim 2020, Cumartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından Kuşadası istasyonunda deprem anında kaydedilen ürkütücü sinyal sesini işitilebilir hale dönüştürdü. 

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DHA


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