Türkiye İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 3 kişi tutuklandı

İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 3 kişi tutuklandı

Türkiye

İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 3 kişi tutuklandı

İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

02 Kasım 2020, Pazartesi 21:38 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi. İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti. 

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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

AA


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