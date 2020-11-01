Türkiye İzmir depremiyle ilgili tepki çeken paylaşımlara 2 tutuklama

İzmir depremiyle ilgili tepki çeken paylaşımlara 2 tutuklama

Türkiye

İzmir depremiyle ilgili tepki çeken paylaşımlara 2 tutuklama

İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyadan tepki çeken paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı.

01 Kasım 2020, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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 İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyadan tepki çeken paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."

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