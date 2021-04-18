Türkiye İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak açıklandı.

18 Nisan 2021, Pazar 17:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi alımı yapacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Fark burada
Rauf Tamer
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Hakan Çelik
“Uzlaşmadan yanayız”
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sürekli işçi alım ilanı yayınladı