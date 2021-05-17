İzmir Ekonomi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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