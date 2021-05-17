Türkiye İzmir Ekonomi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İzmir Ekonomi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 16:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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