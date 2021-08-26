Türkiye İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 2 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

26 Ağustos 2021, Perşembe 15:44 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi alınacaktır " açıklaması yapıldı.

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