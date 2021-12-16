Türkiye İzmir Ekonomi Üniversitesi 22 öğretim görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 22 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İzmir Ekonomi Üniversitesi 22 öğretim görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

16 Aralık 2021, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır " açıklaması yapıldı.


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