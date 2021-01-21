Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İzmir Ekonomi Üniversitesi açtığı ilanda "Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır" dedi.

8 Ocak'ta başlayan başvurular 22 Ocak günü sona erecek. Profesör unvanlarında alınacak öğretim üyeleri için istenen gereklilikler ise ilan detaylarında belirtildi.



