İzmir Ekonomi’nin profesörüne ‘TÜBİTAK’ onuru

Prof. Dr. Biresselioğlu’nun; enerji politikalarının analizi ve ilgili politika yapım süreçlerinin çevresel, politik, sosyal ve ekonomik etkileri, enerji güvenliği gibi pek çok konuda 30’u aşkın uluslararası makalesi yayınlandı. Şimdiye dek 5 farklı ülkede ders veren Prof. Dr. Biresselioğlu, Türkiye’de bu ödülü alan 13 akademisyenden biri oldu.