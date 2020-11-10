Eğitim & Kariyer İzmir Ekonomi’nin profesörüne ‘TÜBİTAK’ onuru

İzmir Ekonomi’nin profesörüne ‘TÜBİTAK’ onuru

Eğitim & Kariyer

İzmir Ekonomi’nin profesörüne ‘TÜBİTAK’ onuru

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, TÜBİTAK 2020 Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.

10 Kasım 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Biresselioğlu’nun; enerji politikalarının analizi ve ilgili politika yapım süreçlerinin çevresel, politik, sosyal ve ekonomik etkileri, enerji güvenliği gibi pek çok konuda 30’u aşkın uluslararası makalesi yayınlandı. Şimdiye dek 5 farklı ülkede ders veren Prof. Dr. Biresselioğlu, Türkiye’de bu ödülü alan 13 akademisyenden biri oldu.

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