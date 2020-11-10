İzmir Ekonomi’nin profesörüne ‘TÜBİTAK’ onuru
İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, TÜBİTAK 2020 Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
10 Kasım 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Biresselioğlu’nun; enerji politikalarının analizi ve ilgili politika yapım süreçlerinin çevresel, politik, sosyal ve ekonomik etkileri, enerji güvenliği gibi pek çok konuda 30’u aşkın uluslararası makalesi yayınlandı. Şimdiye dek 5 farklı ülkede ders veren Prof. Dr. Biresselioğlu, Türkiye’de bu ödülü alan 13 akademisyenden biri oldu.
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