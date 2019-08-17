Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın (ÜniAr) gerçekleştirdiği araştırmada, ünversitelerin, öğrencilerin tatminkarlık düzeyine göre sıralanması amaçlandı. Araştırmada İEÜ, öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılayan üniversite olarak gösterildi.

Ortaya çıkan sonucun kendilerini gururlandırdığını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı Prof.Dr. Murat Borovalı, “Öğrencilerimize sunduğumuz imkanları her geçen gün daha da geliştirmek için çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.