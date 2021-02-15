Türkiye İzmir için fırtına ve kar uyarısı

İzmir için fırtına ve kar uyarısı

Türkiye

İzmir için fırtına ve kar uyarısı

İzmir'de gece saatlerinden itibaren orta kuvvette fırtına ve kar beklendiği bildirildi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 19:04 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çeşme yarımadasında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarın, yer yer fırtınaya dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuvvetli rüzgarın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Kent merkezi ve çevre ilçelerde kar yağışının da beklendiği, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

AA

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