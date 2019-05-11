İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan yayımladı. Başvuru süresi olarak 15 gün verilirken yapılan açıklamada "Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır." diye belirtildi.

Peki, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları nelerdir?

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