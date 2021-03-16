Türkiye İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 6 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 6 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 6 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 6 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 30 Mart 2021 olarak açıklandı.

16 Mart 2021, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 6 öğretim görevlisi alacak. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır" denildi.

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