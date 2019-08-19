İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alıyor. İlan bugün yayımlanırken son başvuru tarihi olarak 2 Eylül tarihi belirlendi. Şimdi bu göreve talip olanlar başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.