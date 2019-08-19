İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alıyor. İlan bugün yayımlanırken son başvuru tarihi olarak 2 Eylül tarihi belirlendi. Şimdi bu göreve talip olanlar başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bugün geçtiği ilanda "Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacaktır." diye belirti.
Geçilen ilan sonrası başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.
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