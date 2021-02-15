Türkiye İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak! İşte detaylar

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak! İşte detaylar

Türkiye

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak! İşte detaylar

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğretim elemanı almak için ilan verdi. İlana göre 6 eleman alınacak. Elemanların 4'ü öğretim görevlisi, 2'si doktor öğretim üyesi olacak. İşte detaylar.

15 Şubat 2021, Pazartesi 18:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 4 öğretim görevlisi ve 2 doktor öğretim üyesi almak için ilan yayımladı. İlanın sınav takvimi ise şöyle oluştu:

  • SINAV TAKVİMİ (Öğretim görevlisi için)
  • İLK BAŞVURU TARİHİ 15.02.2021
  • SON BAŞVURU TARİHİ 01.03.2021
  • ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 02.03.2021
  • SINAV GİRİŞ TARİHİ 04.03.2021
  • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 05.03.2021

Başvurular ise 15 Şubat'ta başladı ve 15 gün boyunca sürecek.

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