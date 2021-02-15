Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 4 öğretim görevlisi ve 2 doktor öğretim üyesi almak için ilan yayımladı. İlanın sınav takvimi ise şöyle oluştu:

SINAV TAKVİMİ (Öğretim görevlisi için)

İLK BAŞVURU TARİHİ 15.02.2021

SON BAŞVURU TARİHİ 01.03.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 02.03.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ 04.03.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 05.03.2021

Başvurular ise 15 Şubat'ta başladı ve 15 gün boyunca sürecek.