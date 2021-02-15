İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak! İşte detaylar
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğretim elemanı almak için ilan verdi. İlana göre 6 eleman alınacak. Elemanların 4'ü öğretim görevlisi, 2'si doktor öğretim üyesi olacak. İşte detaylar.
15 Şubat 2021, Pazartesi 18:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 4 öğretim görevlisi ve 2 doktor öğretim üyesi almak için ilan yayımladı. İlanın sınav takvimi ise şöyle oluştu:
- SINAV TAKVİMİ (Öğretim görevlisi için)
- İLK BAŞVURU TARİHİ 15.02.2021
- SON BAŞVURU TARİHİ 01.03.2021
- ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ 02.03.2021
- SINAV GİRİŞ TARİHİ 04.03.2021
- SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 05.03.2021
Başvurular ise 15 Şubat'ta başladı ve 15 gün boyunca sürecek.